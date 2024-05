Acidentes de trânsito em Gurupi preocupam população e Cristiano Pisoni se posiciona: “A cidade cresceu e o trânsito permanece como há 30 anos

Por Redação

O grande aumento nos acidentes de trânsito dentro da cidade de Gurupi tem despertado a preocupação dos moradores. No último sábado (11), um acidente trágico na avenida Goiás, centro da cidade, resultou na morte de dois homens que estavam em uma moto e colidiram com um objeto desconhecido. Diante da gravidade da situação, um dos pré-candidatos à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), trouxe a público seu posicionamento a respeito do assunto e apresentou soluções para o problema, como a abertura de vias marginais internas e medidas preventivas mais rigorosas e constantes.

“Estamos vendo a Polícia Militar se mobilizando para intensificar o trabalho que já realiza no trânsito, como o próprio Tenente Coronel W Costa nos informou. Temos um problema real e as melhores soluções sempre serão medidas preventivas, que devem partir da prefeitura. A cidade cresceu muito, mas o trânsito não acompanhou. Estamos com o mesmo trânsito de 20, 30 anos atrás

. Falta sinalização, que é básico; a construção de vias marginais internas e um Anel Viário externo para veículos grandes já iriam resolver muita coisa, antes das tragédias terem que acontecer para que alguém se mobilize”, disse Pisoni sobre a pauta.

O pré-candidato defende ainda que medidas preventivas, segundo ele, “são um investimento que o município precisa fazer para economizar com a Saúde e resolver boa parte do problema de sobrecarga da própria UPA, já que um trânsito organizado previne acidentes. Muitas pessoas acidentadas recorrem ou são levadas até a UPA às pressas, enquanto muitos outros aguardam na fila por horas. Isso precisa acabar”, enfatizou Cristiano, que traz ainda como proposta uma educação para o trânsito mais intensa nas escolas, Instituições de ensino, empresas e demais ambientes com maior número de pessoas.