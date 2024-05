Na Agrotins 2024, governador Wanderlei Barbosa e ministro Carlos Fávaro firmam parcerias para inovar o agronegócio tocantinense

Por

Por Guilherme Lima e Ivan Trindade/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas, nesta sexta-feira, 17, juntamente com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, cumprindo uma série de atividades no 4° dia da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), que traz como tema a Bioeconomia. Entre as ações realizadas pelo Governo do Tocantins, destacaram-se as iniciativas que fomentam a piscicultura, os convênios para agricultura familiar e a entrega de títulos de regularização.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou o compromisso com a agricultura e a pecuária, destacando o quão satisfeito está com o andamento da 24ª edição da Agrotins e agradeceu a presença do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no evento. “Agradeço ao ministro e toda a sua equipe por essa visita ao nosso Estado, em um evento importante como a Agrotins, que é a maior feira agrotecnológica da Região Norte do país”, ressaltou o Governador, ao salientar a importância da união entre os governos federal e estadual.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, agradeceu o convite do Governo do Tocantins, parabenizou a gestão pela realização da feira e destacou o potencial do Estado na manutenção e no fortalecimento do setor agropecuário. “Tive a oportunidade de ver pessoalmente e acompanhar o desenvolvimento e os números do crescimento do Tocantins. Quero parabenizar o Estado, na pessoa do governador Wanderlei Barbosa, por todo esse trabalho desenvolvido neste lindo evento que é a Agrotins”, declarou.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, enfatizou a magnitude da participação do Governo Federal no evento, agradecendo a presença do ministro Carlos Fávaro e evidenciando os benefícios que a feira proporcionará para o setor. “O Ministério da Agricultura e Pecuária tem sido parceiro em diversas ações do Governo do Tocantins e o nosso Estado tem algumas peculiaridades e potencial produtivo. Então, estamos muito gratos, satisfeitos e, com toda certeza, sairão deste encontro muitas agendas importantes para o Tocantins”, pontuou o secretário.

Fortalecimento da pecuária e agricultura familiar

Durante a visita, uma das ações realizadas foi a entrega de kits de genética, visando disponibilizar material para os produtores rurais do Estado. Com o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho tocantinense, foram disponibilizadas 105 mil doses de sêmen, incluindo 100 mil doses de touros Nelore e 5 mil doses de touros Girolando, para levar mais genética para pequenos e médios produtores rurais e fomentar a pecuária.

Ainda durante a solenidade, foi anunciado o empenho no valor de aproximadamente R$ 5 milhões, com recursos do Governo Federal, para o Convênio de Mecanização para a Agricultura Familiar. Com o programa, que será gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), serão adquiridos 115 kits de equipamentos leves, de fácil manuseio, que beneficiarão 15 mil produtores da pequena agricultura familiar, em 90 municípios do Estado.

Regularização fundiária

O governador Wanderlei Barbosa também entregou títulos definitivos de regularização fundiária, beneficiando 49 famílias dos municípios de Palmas, Porto Nacional, São Valério, Santa Rosa, Combinado, Taguatinga, Itacajá, Aurora do Tocantins e Wanderlândia, com a entrega de mais de 3 mil hectares de áreas regularizadas.

A iniciativa foi uma parceria entre o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Um dos beneficiados foi o senhor José Mota Nogueira, que após mais de dez anos de espera, finalmente ganhou a documentação da sua terra. “É um momento de muita emoção, fico muito feliz em receber esse título e, para os outros companheiros que estavam como eu, temos muito a agradecer ao nosso governador Wanderlei Barbosa, que tem trabalhado pelo nosso Estado e nos possibilitado direitos como este”, celebrou.

Iniciativas na pesca

Durante o evento, foi assinado o Projeto de Lei nº 8, de 17 de maio de 2024, que institui o Programa Trilha da Pesca e Aquicultura. Segundo o texto, o projeto tem como objetivos desenvolver e fortalecer a pesca e a aquicultura no Estado. A proposta é que a lei venha promover o aumento da produção de pescado, incentivando a geração de renda e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a preservação cultural, além do fortalecimento do combate à fome, da promoção da profissionalização, entre outros objetivos.

O chefe do Executivo estadual assinou, ainda, o Decreto n° 6.790, que dispõe sobre a Câmara Setorial de Piscicultura do Estado do Tocantins (CSP-TO), vinculada à Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepea), tendo entre seus objetivos a equidade no tratamento entre os diferentes elos das cadeias, a qualidade nos serviços de piscicultura, a garantia da segurança alimentar, a harmonização entre os setores, entre outros.

Visita

A comitiva acompanhou algumas atividades que estavam sendo realizadas no 4° dia da Agrotins. O governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do ministro Carlos Fávaro, visitou os estandes das instituições financeiras que participam da feira e, por fim, esteve presente no Pavilhão do Ruraltins, onde recebeu homenagens de representantes dos pequenos agricultores e reforçou com os expositores o compromisso do Estado com o desenvolvimento desses.

Agrotins 2024

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins ocorre até este sábado, 18, das 9 às 19 horas, no Parque Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais.