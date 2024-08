ESPECIAL: STJ afasta desembargador e proíbe 53 investigados de manter contato com o TJ-TO: Operação Máximus avança

Por Redação Portal Atitude | Palmas – TO | 23/08/2024: Em uma decisão histórica, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta sexta-feira, 23 de agosto, o afastamento do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), investigado na Operação Máximus, conduzida pela Polícia Federal (PF). Além disso, 53 investigados foram proibidos de manter qualquer tipo de contato com funcionários do Tribunal ou utilizar seus serviços.

A Operação Máximus, deflagrada pela PF, apura um esquema de venda de sentenças e outros atos de corrupção envolvendo membros do Judiciário tocantinense. A determinação do STJ veio acompanhada de 60 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Relação dos Investigados

A lista dos investigados inclui figuras proeminentes no estado, incluindo desembargadores, advogados e até o governador do Tocantins. Entre os nomes:

Polícia Federal

A atuação da Polícia Federal merece destaque especial, não apenas pela complexidade e alcance das investigações na Operação Máximus, mas também pela eficácia demonstrada na recente Operação Fames-19, realizada há apenas dois dias, em 21 de agosto. Esta operação trouxe à tona um escândalo envolvendo o desvio de recursos destinados à compra de cestas básicas pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SETAS) durante a pandemia de Covid-19. A Operação Fames-19 teve repercussão nacional, desvendando um esquema de fraude na execução de contratos, envolvendo empresas ligadas a políticos e subornos a autoridades. Entre as empresas há grupos econômicos que possuem várias empresas e contratos com vários órgãos públicos, o que sugere que novos fatos ainda poderão vir à tona.

Conexões

Nas duas operações, o nome do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa Castro. Em destaque na Operação Máximus servidores de pastas importantes, assim como o de Eleusa Maria Gutemberg, que já foi Diretora Nacional de Regularização do INCRA, e o de Renato Jayme Da Silva, presidente do Naturatins, entre outros. Essas conexões indicam a existência de uma possível rede de corrupção sistêmica envolvendo as mais altas esferas do poder no Tocantins, o que sugere que novas relações ainda serão reveladas. A investigação mergulha em um complexo esquema de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Inspirada pelo icônico personagem do filme “Gladiador” (Máximus), a operação carrega o mesmo nome, simbolizando a luta implacável contra a corrupção nas altas esferas do poder, assim como o gladiador lutou contra a corrupção no coração do Império Romano.

A determinação do STJ e a ação firme da Polícia Federal representam um avanço significativo no combate à corrupção no estado do Tocantins. A sociedade tocantinense aguarda ansiosa pelo desenrolar dessas investigações e espera que a justiça seja plenamente feita, punindo todos os envolvidos nos esquemas que minam a confiança nas instituições públicas.

As operações Máximus e Fames-19, sem dúvida, marcam um novo capítulo na história do combate à corrupção, confiança no Sistema de Justiça do Brasil.