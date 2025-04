Através de aplicativo, TCU faz consulta sobre segurança de pontes em rodovias federais; no Tocantins são 122

Está disponível no TCU Mobile nova funcionalidade para que os cidadãos participem da consulta pública sobre a qualidade e a segurança das pontes em rodovias federais. A manifestação pode ser feita de forma anônima ou identificada. Além do aplicativo, a consulta também pode ser respondida no questionário on-line, disponível na página do TCU. Em ambas as funcionalidades, os cidadãos informam o estado, o município e a rodovia onde a ponte está localizada e avaliam aspectos como iluminação, sinalização, largura das vias e possíveis danos estruturais. No Tocantins são 122 estruturas cadastradas que podem ser avaliadas pela população.

COMO PARTICIPAR

Baixe o TCU Mobile (Android e iOS) em sua loja de aplicativos.