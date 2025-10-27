Batida entre caminhão e carro deixa um homem morto e uma mulher ferida em rodovia próximo ao distrito de Luzimangues

da redação
Um homem de 46 anos morreu e uma mulher ficou ferida após uma batida entre carro e caminhão na TO-080, entre Palmas e Paraíso do Tocantins. A carreta transportava grãos e ficou atravessada na pista, na altura do km 14, em Luazimangues, distrito de Porto Nacional.
O trecho segue interditado nos dois sentidos da via. Segundo a Polícia Militar (PM), foi criado um desvio para a passagem de veículos de pequeno porte carros nesta segunda-feira (27). Caminhões e ônibus não conseguem trafegar pelo local.
O acidente aconteceu na noite de domingo (26). As vítimas estavam no carro de passeio e ficaram presos ao veículo. O homem morreu no local e ainda não foi identificado. A mulher, de 45 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Palmas.