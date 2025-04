Campanha “Agrotins alimenta quem precisa” esperar arrecadar várias toneladas de alimentos na edição 2025

da redação

No lançamento oficial da Agrotins 2025 a primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, reforçou o convite para que o público, os expositores e os parceiros participem ativamente da campanha Agrotins Alimenta Quem Precisa, que retorna este ano com a proposta de ampliar ainda mais seu alcance social.

Criada em 2024, a iniciativa arrecadou mais de 130 toneladas de alimentos, que foram destinados a instituições sociais, projetos comunitários e comunidades em situação de vulnerabilidade. A adesão dos expositores foi expressiva e contribuiu diretamente para o sucesso da ação, que demonstrou o compromisso do setor com a responsabilidade social.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da campanha e o papel solidário da feira. “É importante essa campanha para que a gente possa levar um pouco de solidariedade a famílias que não têm. A muitas instituições e entidades que também precisam, e nós levamos esse alimento através da primeira-dama e do trabalho que ela realiza. Este ano, se Deus quiser, faremos uma feira ainda maior”, afirmou.

Entre as instituições e comunidades atendidas no ano passado estão o Lar Batista F. F. Soren, a Fazenda da Esperança Feminina, a Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus de Araguaína, a Casa do Idoso Conferência São Vicente de Paulo, em Arraias, a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, a Fundação Pró-Rim, além de assentamentos da agricultura familiar, como o Novo Recomeço, em Esperantina. Também foram beneficiadas comunidades tradicionais, como as quebradeiras de coco babaçu de Axixá do Tocantins, e diversos povos indígenas atendidos por meio da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot).

“A solidariedade é uma das marcas que queremos manter vivas na Agrotins. Em 2024, vimos o quanto cada doação fez diferença na vida de quem mais precisava. Este ano queremos ampliar essa rede de apoio. Convido todos os expositores, parceiros e visitantes da feira a participarem da campanha para que possamos alimentar ainda mais lares tocantinenses com dignidade e esperança”, destacou a primeira-dama Karynne Sotero.