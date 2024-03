Carreta tomba após tentar desviar de árvore na BR-153

da redação

Chuvas intensas registradas no estado na madrugada e manhã desta terça-feira (19) causaram transtornos. Pelo menos duas árvores caíram em trechos da BR-153 e atrapalharam o trânsito. Em um dos casos, uma carreta acabou tombando. Também houve alagamentos em Gurupi.

O acidente aconteceu próximo de Nova Rosalândia, na região central do estado, no fim da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária, um caminhão baú se deparou com uma árvore caída na pista e não conseguiu desviar. O veículo acabou tombando e o motorista teve ferimentos leves.