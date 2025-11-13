Cerimônia de posse da nova gestão da UFT será transmitida ao vivo pelo YouTube

da redação

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) realiza, nesta quinta-feira (13), a cerimônia de posse da nova reitora, professora Maria Santana, e do vice-reitor, professor Marcelo Leineker. O evento ocorre a partir das 19 horas, no Cuica, no Câmpus de Palmas, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da UFT no YouTube (youtube.com/@uftoficial).

A solenidade marca o início da nova gestão comprometida com o fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e com a promoção de uma universidade pública cada vez mais acessível, inclusiva e conectada à transformação social.

Na ocasião será apresentada a nova equipe de gestão da Universidade. A comunidade acadêmica e a sociedade em geral são convidadas a participar deste momento simbólico.