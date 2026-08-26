Contas de energia terão redução no Tocantins após decisão da Aneel

da redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma redução nas tarifas de energia elétrica em quatro estados brasileiros, incluindo o Tocantins. A medida deve aliviar parcialmente o valor pago pelos consumidores tocantinenses, embora o estado tenha registrado o menor percentual de redução entre as distribuidoras contempladas. A mudança faz parte dos processos de atualização das tarifas, que consideram custos e componentes financeiros do setor elétrico.

No Tocantins, a alteração será aplicada às contas dos consumidores atendidos pela distribuidora responsável pelo fornecimento de energia no estado. A redução representa uma mudança no valor da tarifa, mas o impacto final na fatura pode variar conforme o consumo de cada unidade e outros componentes cobrados na conta. A Aneel mantém os dados e os processos tarifários disponíveis para consulta pública, permitindo acompanhar os percentuais e as regras aplicadas em cada área de concessão.