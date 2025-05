Criança tocantinense sobrevive após ser picado por jararaca e ficar 11 dias internado por reação ao soro antiofídico

da redação

A picada de uma cobra peçonhenta quase tirou a vida do pequeno Asafe Pereira de Sousa, de apenas 6 anos, em Palmas. Durante uma visita com o pai a uma chácara na zona rural da cidade, o menino foi atacado por uma jararaca e enfrentou uma grave reação ao soro antiofídico, ficando 11 dias internado – três deles em estado crítico. Mesmo com o risco de morte e a rara complicação no tratamento, Asafe sobreviveu sem sequelas.

O acidente aconteceu no dia 30 de abril, próximo ao Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, na região sul da capital, enquanto o menino visitava uma chácara com o pai. Ao se aproximar do portão, Asafe foi picado na perna por uma jararaca. Ele foi socorrido inicialmente na UPA e depois transferido para a ala infantil do Hospital Geral de Palmas (HGP).

No HGP, o quadro clínico do menino se agravou rapidamente. Segundo a mãe, Amanda Pereira Santos, estudante de enfermagem, o filho sofreu duas reações alérgicas graves (anafilaxias) ao soro antiofídico – condição que, segundo os médicos, pode ser fatal e é extremamente rara. Por conta disso, o caso foi encaminhado para análise científica pelo Instituto Butantan e pela Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a mãe, o menino ficou 11 dias internado, sendo três deles na sala vermelha, em estado crítico. “Os médicos afirmaram que ele é um milagre. Sobreviveu a uma condição gravíssima”, relatou.

O protocolo de aplicação do soro teve que ser adiado por 24 horas, devido à reação alérgica. Só na segunda tentativa, com monitoramento mais rigoroso, foi possível administrar as oito ampolas necessárias. Exames laboratoriais apontaram alto nível de toxina no sangue: o índice de coagulação estava em 50, quase o dobro do valor considerado seguro (26), indicando risco elevado de hemorragia e falência renal.

Após resposta positiva ao tratamento e estabilização dos parâmetros, Asafe foi transferido da sala vermelha para a enfermaria. A alta hospitalar foi recebida com comoção e alívio. Ele seguirá em casa com acompanhamento médico e antibióticos até o fim da semana.

Acidentes com jararaca no Tocantins

Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que, somente em 2024, picadas de jararaca causaram duas mortes no Estado, nas cidades de Centenário e Dianópolis.

A jararaca é responsável por cerca de 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento é gratuito pelo SUS, mas a reação adversa ao soro, como a sofrida por Asafe, é extremamente rara.