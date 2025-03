Deputado Gaguim destina R$ 11 milhões para a saúde de municípios do Tocantins

da redação

O deputado federal Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO) anunciou a destinação de R$ 11 milhões para o custeio da saúde em diversos municípios do Tocantins. O montante, proveniente da cota parlamentar de recursos dentro da bancada federal, será utilizado para o incremento do Piso da Atenção Primária (PAP), reforçando os serviços de saúde em várias localidades.

Os municípios beneficiados com os recursos são: Aliança do Tocantins, Alvorada, Aparecida do Rio Negro, Barra do Ouro, Barrolândia, Bom Jesus do Tocantins, Cariri do Tocantins, Caseara, Colinas do Tocantins, Conceição do Tocantins, Couto Magalhães, Cristalândia, Dueré, Figueirópolis, Goianorte, Goiatins, Gurupi, Jaú do Tocantins, Lajeado, Marianópolis do Tocantins, Mateiros, Monte do Carmo, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirante, Peixe, Rio dos Bois, São Valério, Tocantínia, Wanderlândia e Xambioá.

O Piso da Atenção Primária (PAP) é utilizado para o pagamento de despesas de custeio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo a compra de medicamentos, pagamento de médicos, enfermeiros e técnicos, além da manutenção de ambulâncias e demais serviços essenciais à população.