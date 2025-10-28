DNIT dá início às fundações da nova Ponte sobre o Ribeirão Aldeia Grande na BR-010, no Tocantins

da redação
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu início nesta semana às fundações da nova Ponte sobre o Ribeirão Aldeia Grande, localizada no km 807,0 da BR-010, entre o povoado de Morro Grande e Goiatins, no norte do Tocantins.
Com cerca de 60 metros de extensão, a nova ponte vai substituir a antiga travessia, garantindo segurança, fluidez e continuidade ao tráfego na BR-010, importante corredor logístico que conecta o norte do Tocantins ao Maranhão e à região Norte do país. A antiga ponte foi interditada de forma imediata após a constatação de problemas estruturais.
O superintendente regional do DNIT no Tocantins, Luiz Antônio Garcia, destacou que a construção representa mais um passo no compromisso da autarquia com a infraestrutura rodoviária do estado. “O início das fundações marca o avanço de uma obra essencial para a mobilidade e o desenvolvimento regional. Essa ponte vai restabelecer o fluxo seguro de veículos e melhorar as condições de transporte na BR-010, beneficiando diretamente motoristas, comunidades locais e o escoamento da produção”, afirmou Garcia.
A Ponte sobre o Ribeirão Aldeia Grande integra o conjunto de intervenções realizadas pelo DNIT no Tocantins, que incluem manutenções emergenciais, restaurações e construção de novas obras de arte especiais, reforçando o compromisso da autarquia em garantir segurança e infraestrutura de qualidade nas rodovias federais que cruzam o estado.
Com o início das fundações da nova Ponte, o DNIT reafirma seu compromisso com a segurança viária e o desenvolvimento do norte tocantinense.