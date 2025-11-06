DNIT segue na recuperação de rodovias estaduais do Tocantins impactadas pela queda da Ponte JK

da redação

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou e mantém em andamento um conjunto de serviços de manutenção rodoviária em trechos estratégicos das rodovias estaduais do Tocantins, afetadas pela queda da ponte que liga Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA). O trabalho abrange 392,9 km de rodovias, incluindo trechos urbanos e rodoviários das TO-126, TO-134, TO-222, TO-201, TO-210, TO-415, TO-404 e TO-010, bem como travessias urbanas em Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Tocantinópolis, Samaúma, Jatobal, Darcinópolis, Filadélfia e Palmeiras do Tocantins.

O objetivo principal é restabelecer a trafegabilidade e garantir a segurança para motoristas, passageiros e transportadores, através de serviços que incluem recomposição com macadame (Brita-3, pó de brita), BGS (Brita-1, Brita-0, pó de brita), reciclagem de base com adição de cimento, aplicação de Tratamento Superficial Duplo (TSD) e pavimentação asfáltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Além disso, estão sendo realizados trabalhos de drenagem nas travessias urbanas, conservação da faixa de domínio, roçada manual e limpeza de valetas e sarjetas, garantindo a durabilidade das rodovias e prevenindo alagamentos e erosões.

Segundo o superintendente regional do DNIT no Tocantins, Luiz Antônio Garcia, “os serviços de manutenção rodoviária são fundamentais para restabelecer a circulação de veículos nos trechos afetados pela queda da ponte. Nosso compromisso é oferecer infraestrutura segura e confiável, garantindo a proteção da população e fortalecendo o escoamento da produção, a integração regional e o desenvolvimento econômico do Tocantins e do Maranhão. ”

O investimento total para a execução desses serviços é de R$44.099.432,27, reafirmando o compromisso do DNIT com a recuperação e conservação das rodovias estaduais do Tocantins.

Importância

A execução dessas obras representa uma ação estratégica para mitigar os impactos da interrupção da ponte e assegurar a continuidade da mobilidade e da atividade econômica na região Norte do Tocantins. Com a recuperação das vias alternativas, o DNIT garante o deslocamento seguro de pessoas, o transporte de insumos, produtos agrícolas e o fortalecimento da ligação entre os dois estados, até que a nova estrutura seja entregue à população.