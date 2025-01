Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carro e moto na BR-153

da redação

Um grave acidente registrado em trecho da BR-153 em Araguaína, norte do estado, deixou duas pessoas mortas. A batida envolveu um carro de passeio e uma moto neste sábado (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram no km 151 por volta das 5h30, próximo ao Bairro de Fátima. As vítimas são um homem de 26 anos e uma mulher, de 36, que estavam na moto.

Os bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente e constataram as mortes. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.