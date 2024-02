Equipes do Naturatins participam do 2º Farm Day em Cariri 

da redação

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio do Orienta Naturatins, está participando e levando serviços ambientais ao produtor rural durante a 2ª Edição da Farm Day, maior evento de inovação tecnológica do agronegócio na região Sul do Estado. Promovido pelo Sebrae Tocantins e o Fazendão Agronegócios, o evento acontece na fazenda Trindade, zona rural de Cariri, acesso pela BR-153.

A abertura do evento contou com a presença do presidente do Naturatins, Renato Jayme, do diretor da regional de Gurupi, Ataíde Salgado, e servidores do órgão de Gurupi e Palmas.

A feira, em sua 2ª edição, tem como tema: Cultivando Relacionamentos Sustentáveis, oferecerá uma programação diversificada com a exposição de máquinas e equipamentos, palestras técnicas e de gestão, demonstrações de campo e muito mais.