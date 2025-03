Estreito: DNIT avança com ações para construção da nova ponte sobre o Rio Tocantins

da redação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu a largada na execução das obras de construção emergencial da nova ponte sobre o Rio Tocantins, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), na BR-226/MA/TO. Com a finalidade de garantir que a nova ponte seja concluída em um ano, as equipes estão atuando concomitantemente na elaboração dos projetos de engenharia, na preparação da área e nos serviços construtivos iniciais.

A nova Obra de Arte Especial, denominada Ponte de Estreito, terá um investimento de R$ 171,9 milhões do Governo Federal e será maior que a anterior. A travessia quando concluída terá 630 metros de extensão, dezenove metros de largura e um vão livre de 154 metros. A ponte contará com duas faixas de rolamento de 3,6 metros cada, dois acostamentos com três metros cada, barreiras de proteção do tipo New Jersey, dois passeios para pedestres e guarda-corpo em cada extremidade do tabuleiro.

Após a demolição mecanizada dos detritos remanescentes da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, as equipes deram início às escavações mecanizadas para implantação das fundações dos apoios do lado do município de Estreito e continuam com os serviços de implantação do canteiro de obras e mobilizações de equipamento e pessoal. As sapatas de fundação serão concretadas in loco e na sequência serão executados os pilares. Desta forma, o DNIT segue o cronograma previsto, visando a entrega na nova ponte para o final deste ano.