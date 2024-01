Ex-deputada Valderez Castelo Branco é nomeada por governador Wanderlei para assumir Secretaria de Ações Governamentais

A ex-deputada estadual e ex-prefeita de Araguaína, Valderez Castelo Branco (REP), foi nomeada nesta terça-feira (30) para exercer o cargo Secretária Extraordinária de Ações Governamentais, da Secretaria Executiva da Governadoria.

A decisão foi tomada pelo governador Wanderlei Barbosa (REP). Ela ocupada anteriormente o cargo de Secretária de Extraordinária de Participações Sociais, que agora será ocupado pela primeira-dama do Estado do Tocantins, Karynne Sotero. A esposa do governador também foi nomeada nesta terça-feira (30/01).