Fiscalização da Piracema 2025/2026 começa dia 1º de novembro com fiscalização reforçada

da redação

A partir desta sexta-feira (31), o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) dá início a uma das ações ambientais mais importantes do ano: a Operação Piracema 2025/2026, que marca o começo do período de reprodução dos peixes nos rios e lagos do estado. A cerimônia de lançamento acontece às 9h, na sede do Naturatins, em Palmas, e contará com a presença de diversas forças de segurança e órgãos ambientais parceiros.

A Piracema, que vai de 1º de novembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, é o período em que a pesca fica proibida em todo o Tocantins, justamente para permitir que as espécies nativas possam se reproduzir livremente, garantindo o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e a sustentabilidade da atividade pesqueira.

Durante esses quatro meses, o Naturatins intensifica as ações de fiscalização, monitoramento e educação ambiental, coibindo práticas ilegais como a pesca predatória e o transporte irregular de pescado.

“A Piracema é essencial para a manutenção da vida nos rios. É nesse período que os peixes sobem as correntezas para desovar, e qualquer interferência humana pode comprometer a renovação das espécies e o futuro da pesca no estado”, destacou a presidência do Naturatins.

Fiscalização reforçada

Durante o evento de lançamento, serão apresentados os planos estratégicos de fiscalização, as ações educativas voltadas a pescadores e comunidades ribeirinhas e as orientações sobre a legislação vigente.

A operação contará com o apoio de uma ampla rede de parceiros: o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer/PMTO), a Marinha do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Ambiental de Palmas e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

As equipes atuarão em fiscalizações terrestres, fluviais e aéreas, cobrindo as principais bacias hidrográficas do Tocantins, especialmente nas regiões com maior incidência de pesca irregular.

Preservação e conscientização

Além da fiscalização, a Operação Piracema também tem caráter educativo e preventivo, promovendo campanhas de conscientização junto às comunidades e orientando pescadores sobre as normas do período de defeso. O Naturatins reforça que a pesca, o transporte e a comercialização de peixes nativos estão proibidos, sendo permitida apenas a pesca em pesque-pagues e de espécies exóticas ou não nativas, conforme previsto na legislação ambiental.

A operação segue até o fim de fevereiro de 2026, reforçando o compromisso do Tocantins com a preservação ambiental e a manutenção dos recursos pesqueiros para as futuras gerações.

Serviço

O quê: Lançamento da Operação Piracema 2025/2026

Quando: Sexta-feira, 31 de outubro

Horário: A partir das 9h

Onde: Gabinete da Presidência — Sede do Naturatins (302 Norte, Al. 1 – prédio novo)