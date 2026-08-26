Governo do Tocantins adota medidas de contenção de gastos e restringe novas contratações

da redação

O Governo do Tocantins anunciou novas medidas para reduzir despesas e controlar os gastos públicos até o fim de 2026. Entre as determinações está a restrição de novas contratações e de despesas que possam aumentar os compromissos financeiros do Estado. A iniciativa ocorre em um cenário de maior controle sobre a execução orçamentária e busca adequar os gastos à disponibilidade financeira. As regras de execução orçamentária do Estado já estabelecem que os órgãos do Executivo devem respeitar os limites previstos na legislação e evitar a criação de novas obrigações que comprometam recursos necessários para despesas já contratadas e serviços essenciais.

As medidas atingem principalmente despesas consideradas não prioritárias e devem exigir maior rigor dos órgãos estaduais antes da autorização de novos gastos e contratos. A orientação é preservar recursos para áreas e serviços essenciais, garantindo o funcionamento da administração pública e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado. A contenção também deverá ser acompanhada pelas áreas responsáveis pelo planejamento e pelas finanças estaduais, que monitoram a arrecadação e a disponibilidade de recursos para definir a execução das despesas ao longo do ano.