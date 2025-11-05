Governo do Tocantins encerra mais de mil contratos temporários da educação

da redação
O governo do Tocantins publicou atos encerrando 1.141 contratos temporários e cargos comissionados de profissionais lotados na Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As publicações estão no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4). Entre os cargos estão analistas, assistentes, auxiliares e professores.
Ao todo, foram encerrados 1.127 contratos temporários e 14 cargos comissionados. De acordo com a Seduc, a medida têm “caráter exclusivamente administrativo e visa à otimização dos recursos públicos, à transparência e à eficiência na gestão da rede estadual de ensino”.