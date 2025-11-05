Close Menu
quarta-feira, 5 novembro

Estado

Governo do Tocantins encerra mais de mil contratos temporários da educação

Atitude TocantinsBy 1 Min Read

da redação

O governo do Tocantins publicou atos encerrando 1.141 contratos temporários e cargos comissionados de profissionais lotados na Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As publicações estão no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4). Entre os cargos estão analistas, assistentes, auxiliares e professores.

Os atos foram assinados pelo secretário de Administração, Marcos Duarte, com data retroativa a 31 de outubro. Segundo o texto, as extinções ocorrem “por necessidade de reajustamento na prestação dos serviços”.

 Ao todo, foram encerrados 1.127 contratos temporários e 14 cargos comissionados. De acordo com a Seduc, a medida têm “caráter exclusivamente administrativo e visa à otimização dos recursos públicos, à transparência e à eficiência na gestão da rede estadual de ensino”.
Share.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Related Posts