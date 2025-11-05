Governo do Tocantins encerra mais de mil contratos temporários da educação

Os atos foram assinados pelo secretário de Administração, Marcos Duarte, com data retroativa a 31 de outubro. Segundo o texto, as extinções ocorrem “por necessidade de reajustamento na prestação dos serviços”.

Ao todo, foram encerrados 1.127 contratos temporários e 14 cargos comissionados. De acordo com a Seduc, a medida têm “caráter exclusivamente administrativo e visa à otimização dos recursos públicos, à transparência e à eficiência na gestão da rede estadual de ensino”.