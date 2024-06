Governo estadual quer parceria com BRB para duplicar ponte entre Palmas e Luzimangues

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou na manhã desta sexta-feira, 14, da solenidade de inauguração das três primeiras agências do Banco de Brasília (BRB) em solo tocantinense. A unidade escolhida para o evento, que contou com a presença do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, foi a localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nomeada como Palmas JK. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou que a gestão tem interesse em duplicar a ponte do lago de Palmas, com financiamento do banco.

As demais agências do BRB inauguradas na Capital são: Capim Dourado (na Quadra 103 Sul) e Teotônio Segurado (localizada na avenida de mesmo nome) e estão inseridas no novo modelo de varejo do banco. O ambiente de cada unidade inclui layout moderno, acessibilidade e recursos para um atendimento omnichannel (integração de canais) aos usuários, conforme anunciado pelo banco na solenidade.

“Viemos aqui para dar as boas-vindas a uma instituição séria, que tem trabalhado no Brasil inteiro e demonstrado políticas importantes, como as políticas de preocupação social; e isso nos alegra bastante”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa, durante o evento.

Ponte sobre o Lago de Palmas

O governador Wanderlei Barbosa também mencionou, na oportunidade, a cooperação entre a instituição financeira com o Governo do Tocantins, que já advém por meio de financiamento para a obra da ponte de Porto Nacional e o pagamento dos passivos dos servidores públicos. Conferiu, ainda, que a gestão pretende enviar o projeto de duplicação da ponte que corta o lago de Palmas, para que o BRB viabilize o seu financiamento. “Essa obra tem um projeto audacioso de arquitetura e de engenharia. Então, queremos contar com a parceria, que já foi firmada na construção da ponte de Porto Nacional”, completou o governador.

Parcerias

O Governo do Tocantins mantém parcerias com o BRB, como é o caso da construção da ponte de Porto Nacional, que será inaugurada ainda nesta sexta-feira, 14, e que contou com financiamento de R$ 149 milhões com o banco, dos R$ 180 milhões destinados à obra. Sua vinda para o Estado também foi amplamente articulada pela gestão Wanderlei Barbosa. Em dezembro de 2022, os secretários de Estado da Fazenda, Júlio Edstron Santos; e da Administração, Paulo César Benfica Filho; além do procurador-geral do Estado do Tocantins, Kledson de Moura Lima; estiveram em Brasília/DF para viabilizar a abertura de uma rede de agências bancárias no Tocantins, para beneficiar a população.

O secretário de Estado da Fazenda, Júlio Edstron, ressaltou que a vinda do BRB para o Tocantins demonstra a confiança que os agentes econômicos têm com o Estado. “Demonstra também uma série de possibilidades que começaram no passado, como o financiamento da construção da ponte de Porto Nacional e novas obras financiadas pelo Banco do Brasil. Corrobora ainda com a responsabilidade fiscal do governador Wanderlei Barbosa, que está sendo reconhecida pelo mercado”, pontuou o gestor, que garantiu que novos projetos estão sendo analisados para serem apresentados ao banco.

Sobre a antecipação dos passivos dos servidores públicos estaduais, autorizada em novembro de 2022 e que contou com o Banco de Brasília como instituição financeira apta a fazer a cessão de crédito, o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, informou que entre 10 e 11 mil servidores do Estado aderiram ao programa por meio do BRB. “A importância dessas agências no Estado, em primeiro lugar, é que o banco já é um parceiro do Governo do Tocantins com a antecipação dos passivos dos servidores. Por conta disso, faz-se necessária a proximidade da instituição com esse servidor, que é seu cliente em Palmas e com possibilidade de novas agências no interior”, expressou o secretário.

BRB em solo tocantinense

Com 57 anos de história e mais de 7,8 milhões de clientes espalhados por 39 países em todos os continentes, além de cobrir 93% de todo o território brasileiro, o BRB é um banco estatal com participação do Governo do Distrito Federal como maior acionista e chega ao Tocantins inicialmente com três unidades inauguradas em Palmas. O banco garante estar preparado para atender os 300 mil habitantes da Capital do Estado e oferecer abertura de contas, cartões de crédito, empréstimos, financiamento imobiliário, produtos de investimento e de seguridade.

“O governador Wanderlei Barbosa nos recebeu de braços abertos quando nós iniciamos a discussão de trazer o BRB para o Tocantins. Nós recebemos a missão de transformar o BRB, um banco público que é um instrumento muito poderoso de mudança social, de desenvolvimento e de crescimento econômico. Ele consegue transformar as realidades de onde ele chega”, salientou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele garante que as cidades de Araguaína e Gurupi receberão, sem demora, agências do banco.