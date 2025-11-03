Investigação em andamento: CENIPA busca causas do acidente aéreo em Fátima-TO

da redação

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está conduzindo uma investigação detalhada sobre o acidente aéreo que ocorreu em Fátima, Tocantins, no último sábado, resultando na morte do piloto Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, e do passageiro José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos.

De acordo com informações preliminares, o avião de pequeno porte estava voando em baixa altitude antes de perder altura rapidamente e cair em uma fazenda na zona rural do município. Moradores locais relataram um forte barulho do motor momentos antes do impacto.

O CENIPA, por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA), foi acionado para coletar informações e conduzir a investigação técnica sobre o acidente. Uma equipe credenciada esteve no local para aplicar técnicas específicas de verificação inicial dos danos causados à aeronave e levantar outras informações necessárias à investigação.

As causas do acidente ainda não foram definidas e o caso será registrado em breve no painel do SIPAER. A investigação do CENIPA é fundamental para entender o que levou ao acidente e prevenir futuros eventos semelhantes.

A expectativa agora se volta para os resultados da investigação do CENIPA, que buscará identificar as causas do acidente e fornecer recomendações para melhorar a segurança aérea.