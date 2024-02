Jovem morre afogado no rio Araguaia no norte do Tocantins

O corpo de um jovem de 18 anos foi resgatado do Rio Araguaia neste domingo (25), em Araguatins. Ele estava sendo procurado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros e por ribeirinhos desde a tarde de sábado (24) quando foi visto com sinais de afogamento, no Cais do Porto, a oito metros da margem do rio.

Conforme os bombeiros, o corpo foi avistado por volta das 18h a 13 km de distância do local do afogamento, flutuando a 50 metros da margem, por um pescador que ajudava voluntariamente nas buscas.

Ainda de acordo com os bombeiros, os familiares disseram que o jovem não sabia nadar e sofria de distúrbios mentais. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.