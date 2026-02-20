No sul do estado, governador Wanderlei Barbosa entrega equipamentos à PMTO e anuncia R$ 18 milhões para recuperação de rodovia entre São Salvador e Palmeirópolis

Chefe do Executivo participou da solenidade de comemoração pelos três anos de criação da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, que incluiu a entrega de medalhas por tempo de serviço

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, celebrou nesta sexta-feira, 20, em Palmeirópolis, os três anos de criação da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (8ª CIPM), com a entrega de munições, armamentos, embarcações e quadriciclos para reforçar a atuação da corporação na região.

Durante a solenidade no Colégio Militar Professora Maria Guedes, o governador destacou a relevância do trabalho da Polícia Militar, aliada aos investimentos em segurança pública. “Nós somos um dos estados que mais reduziu a criminalidade no país e nós devemos muito ao trabalho do coronel Márcio Antônio Barbosa e de toda a Polícia Militar. E essa é a razão que nos leva a comemorar essas medalhas pelos excelentes serviços prestados à comunidade de Palmeirópolis e a todo o Tocantins”, pontuou.

O chefe do Executivo estadual também anunciou um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões para a recuperação da rodovia que liga São Salvador do Tocantins a Palmeirópolis. A obra tem como objetivo fortalecer a infraestrutura viária e impulsionar o desenvolvimento da região sul do estado.

Homenagens

A solenidade também foi marcada pela entrega de medalhas por tempo de serviço aos policiais militares que integram a 8ª CIPM. Os oficiais e praças foram agraciados com medalhas referentes a 10, 20 e 30 anos de serviço ativo, reconhecendo a dedicação e os relevantes serviços prestados à segurança pública do estado.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa, ressaltou que a solenidade simboliza mais avanços e reconhecimento para a corporação.

“Hoje [sexta-feira, 20], comemoramos os três anos da 8ª Companhia Independente, criada dentro de uma política de reestruturação da Polícia Militar; entregamos as medalhas por tempo de serviço aos militares, como forma de reconhecer o trabalho realizado por eles; e os equipamentos e armamentos. Esse momento representa muito para a Polícia Militar, pois envolve a logística, o reconhecimento profissional e a infraestrutura da nossa instituição, que tem melhorado a cada dia”, salientou.

Um dos homenageados foi o capitão Weber Luzo Francisco de Souza, que compartilhou o sentimento de dever cumprido pelos mais de 20 anos de atuação na PMTO. “São muitos anos trabalhando na Polícia Militar. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa e ao comandante-geral, coronel Márcio Antônio Barbosa, por reconhecerem o nosso trabalho. Essa medalha é importante para todos nós militares, não só aqui em Palmeirópolis, mas em todo o estado do Tocantins”, expressou.

8ª CIPM

A 8ª Companhia Independente da Polícia Militar foi instituída por meio do Decreto nº 6.586, de 6 de fevereiro de 2023, pelo governador Wanderlei Barbosa, com a responsabilidade de proteger e manter a ordem no sul tocantinense. A sede foi entregue à comunidade no dia 21 de maio de 2024 e leva o nome do policial militar natural de Palmeirópolis, major Itamar Rodrigues do Santos (in memoriam).

A unidade é constituída por cinco municípios: Palmeirópolis (sede), Jaú do Tocantins, São Salvador, Paranã e São Valério. Atualmente comandada pelo major Wilquer Barbosa de Sousa, a 8ª CIPM atua no serviço ordinário operacional para atender uma área de 19.078,961 km² e uma população de aproximadamente 30.227 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“É muito gratificante recebermos uma festa como essa, em que a grande maioria do nosso efetivo foi homenageado. Essa unidade foi criada com muita luta e é uma honra comemorar os três anos, além de receber esse reconhecimento. Os equipamentos entregues vão ajudar muito no patrulhamento e na segurança da comunidade”, enfatizou o comandante da 8ª CIPM, major Wilquer Barbosa de Sousa.

Emancipação política

O governador Wanderlei Barbosa também participa nesta sexta-feira, 20, do aniversário de 35 anos de emancipação política de São Salvador do Tocantins.