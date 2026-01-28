Prefeito do Tocantins é suspeito de nomear sobrinha com ensino médio incompleto para cargo de secretária do município

da redação

O prefeito de Cachoeirinha, Sandrimar Alves (UB), se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público do Tocantins por suspeita de nepotismo após nomear a sobrinha, Tauana Ferreira da Silva Moraes, para o cargo de secretária municipal de Igualdade Social, Equidade e Direitos da Mulher do município. Segundo a denúncia do MP, a jovem de 23 anos não concluiu o ensino médio e, por isso, não teria o grau de escolaridade compatível com a função.

A portaria sobre o inquérito foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público do dia 26 de janeiro de 2026. Segundo o documento, as investigações são baseadas em denúncias feitas sobre nepotismo no município de Cachoeirinha.

O inquérito foi instaurado pelo promotor Gilmar Pereira Avelino, da Promotoria de Justiça de Ananás.

Íntegra da nota de Tauana Ferreira da Silva

Diante das informações recentemente divulgadas em matérias e publicações nas redes sociais, nas quais meu nome foi citado de forma imprecisa, venho, por meio desta, prestar os devidos esclarecimentos à população.

Esclareço que possuo ensino médio completo, informação diferente da que vem sendo indevidamente veiculada. Além disso, atualmente curso graduação em Administração, buscando constante qualificação profissional e aprimoramento acadêmico.

Ressalto que as informações divulgadas não correspondem à realidade dos fatos, gerando interpretações equivocadas e desnecessárias, que acabam por atingir minha imagem pessoal e profissional.

Reafirmo meu compromisso com a transparência, a verdade e o respeito à informação correta, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Tauana Ferreira da Silva

Secretária Municipal dos Direitos da Mulher

Íntegra da nota do prefeito

A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha/TO, por meio de seu Prefeito, Sandrimar Alves da Silva, vem a público esclarecer que a nomeação da Senhora Tauana Ferreira da Silva para o cargo de Secretária Municipal dos Direitos da Mulher foi realizada em estrita observância à legislação vigente.

Ressalta-se que a nomeada preenche integralmente todos os requisitos legais, técnicos, administrativos e de escolaridade exigidos para o exercício do referido cargo, conforme previsto na legislação municipal aplicável, não havendo qualquer irregularidade no ato de sua nomeação.

No que se refere à notícia de apuração por parte do Ministério Público Estadual, o Município esclarece que o órgão ministerial está exercendo regularmente o seu papel constitucional de fiscal da lei, ao analisar o conteúdo da denúncia apresentada.

Informa-se, ainda, que tão logo o Município seja formalmente notificado, serão prontamente encaminhados ao Ministério Público todos os documentos e informações solicitadas, bem como serão observadas e cumpridas eventuais recomendações ministeriais, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições.

A gestão municipal permanece à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sandrimar Alves da Silva

Prefeito Municipal de Cachoeirinha/TO