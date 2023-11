Prefeito Zé Mário, de Bandeirantes do TO, falece nesta segunda (20)

da redação

O prefeito de Bandeirantes do Tocantins, José Mario Zambon (PP) faleceu nesta segunda-feira (14) após luta contra o câncer. O gestor estava internado em Barretos-SP e chegou a se afastar do cargo para realizar o tratamento, mas não resistiu.

Zé Mário, foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda no ano passado mas essa foi a primeira vez que ele tirou licença do cargo para cuidar da saúde e o vice-prefeito Saulo Gonçalves Borges assumiu a prefeitura, em cerimônia realizada no mês passado.

O prefeito estava no seu segundo mandato. O deputado Eduardo do Dertins divulgou uma nota de pesar lamentando o ocorrido.