Prefeitura de São Valério lança concurso público para mais de 200 vagas

da redação

As inscrições do concurso público da Prefeitura de São Valério, no sudeste do Tocantins, já estão abertas e podem ser feitas até 18 de março. A taxa custa R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de ensino médio/técnico e R$ 120, se superior.

Poderão solicitar isenção do pagamento os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. O prazo vai até 19 de fevereiro.

O concurso oferta 213 vagas para cargos como auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo, guarda municipal, bioquímico, enfermeiro, odontólogo e professor. Os salários chegam a R$ 6.126,00.

Organizado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP), o concurso terá apenas prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os níveis. No caso da função de professor, também haverá prova de títulos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para ocorrer nos dias 13 e 14 de abril. Já a divulgação do resultado final do concurso deve sair em 21 de maio.