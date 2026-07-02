Secad e Banco Mundial avançam na execução de projetos de modernização da gestão estadual

Reunião de acompanhamento avaliou o status e os próximos passos de projetos estratégicos, incluindo a aquisição do novo data center do Estado.

Da redação

A Secretaria de Estado da Administração (Secad) realizou, nesta quarta-feira, 1º de julho, uma reunião de acompanhamento técnico com representantes do Banco Mundial para avaliar o andamento dos projetos de modernização da gestão pública estadual, produtos do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Tocantins (Pró-Gestão Tocantins), viabilizado por meio de empréstimo com a instituição financeira.

Conduzido pelo Banco Mundial e a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), o encontro analisou o andamento das iniciativas em execução, os avanços alcançados por cada órgão envolvido e os próximos passos para a implantação de soluções estratégicas, entre elas o processo de aquisição do data center do Estado, cujo pregão está previsto para acontecer no dia 7 de julho.

O processo prevê ainda a licitação para a modernização de sistemas, além do Dimensionamento da Força de Trabalho, da Digitalização de Documentos Funcionais e da regularização de imóveis do Estado.

“Estamos acompanhando de perto a execução das ações e a atuação de todos os órgãos envolvidos para garantir que cada etapa dos projetos esteja avançando conforme o planejamento”, afirmou o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, acrescentando ainda que “a implantação do novo data center representa um passo essencial para fortalecer a infraestrutura tecnológica do Estado e trazer mais eficiência aos sistemas da gestão estadual”.

Pró-Gestão Tocantins

O Pró-Gestão Tocantins é gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), com adesão das secretarias estaduais da Administração, da Fazenda (Sefaz), da Educação (Seduc), da Saúde (SES/TO), do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), bem como do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e com participação técnica da Agência de Tecnologia da Informação (ATI).

O programa tem como objetivo apoiar os Estados promovendo mais eficiência na gestão dos recursos e na prestação de serviços melhores aos cidadãos por meio do planejamento da força de trabalho, da aceleração dos processos de aquisições públicas e do acesso a sistemas mais eficazes.