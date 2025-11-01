Segurança do Tocantins recebe novo motor de R$ 5,6 milhões para helicóptero do Ciopaer

da redação

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO) recebeu um novo motor Arriel 2B1, da fabricante Safran Helicopter Engines, que será instalado no helicóptero Esquilo AS350 B3+, utilizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). O investimento é de mais de R$ 5,6 milhões – exatos R$ 5.660.139,12.

A aquisição permitirá que a aeronave realize até 3,5 mil horas de voo, fortalecendo a capacidade operacional da aviação de segurança pública do Estado. O novo equipamento veio de uma fábrica no estado do Rio de Janeiro e já está em processo de substituição. Após a instalação, serão realizados voos de teste para certificação técnica e validação dos sistemas.

Além do novo motor, a SSP-TO trabalha para adquirir outros equipamentos e componentes necessários ao pleno funcionamento da aeronave, o que permitirá o retorno do uso operacional em definitivo.

A chegada do motor foi acompanhada, na tarde desta sexta-feira, 31, pelo secretário da Segurança Pública, Bruno Sousa Azevedo, pelo diretor do Ciopaer, Charles Giovanni Ferreira de Oliveira, e pela superintendente de Segurança Integrada, Maria de Fátima Holanda.

O secretário Bruno Azevedo destacou que o investimento representa mais um avanço na modernização da estrutura da Segurança Pública.

“Esse novo motor é um investimento estratégico e um passo importante para a retomada em breve das operações aéreas no Tocantins. A aviação de segurança pública tem papel essencial em ações integradas, resgates e no combate ao crime. Nosso objetivo é garantir condições técnicas e operacionais para que essa estrutura volte a servir plenamente à sociedade tocantinense”, afirmou o secretário.

O diretor do Ciopaer destacou que a equipe está preparada para a pronta resposta a situações de emergência e que a aquisição é um passo importante na estruturação da força.

“O Ciopaer é uma força muito versátil, que pode auxiliar em missões de resgate, reconhecimento, no combate a crimes ambientais, além claro do apoio aéreo em operações de alto risco. Com a chegada do novo motor, teremos mais segurança, autonomia e capacidade de resposta, reforçando o compromisso da SSP em oferecer um suporte aéreo eficiente às forças de segurança do Tocantins”, destacou.

A superintendente de segurança integrada comemorou a aquisição e destacou que é simbólica do compromisso da segurança pública com o cidadão. “Mais do que um investimento em equipamento, essa entrega simboliza o fortalecimento da nossa capacidade de proteger e salvar vidas. A integração das forças e o uso eficiente dos recursos públicos refletem o compromisso da SSP com uma segurança pública moderna, ágil e presente em todo o Estado”, finalizou.