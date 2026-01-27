Tainá Marrirú é a primeira mulher indígena do Tocantins a disputar o Miss Brasil Mundo

da redação

O Tocantins escreve um novo capítulo na história dos concursos de beleza e no fortalecimento da identidade indígena. Tainá Marrirú, pertencente ao povo Iny Karajá, quebrou barreiras ao ser confirmada como a representante do estado no Miss Brasil Mundo. O feito é inédito: Tainá é a primeira mulher oriunda de um povo originário tocantinense a alcançar o palco da principal etapa nacional do concurso.

Nascida na Aldeia Santa Isabel do Morro, situada na Ilha do Bananal, Tainá carrega consigo a herança ancestral de um dos povos mais tradicionais da região de Lagoa da Confusão. No entanto, sua trajetória vai muito além da estética. Aos 25 anos, a Miss Tocantins utiliza a visibilidade da faixa para dar voz às causas que defende desde a juventude: a educação, o esporte e a ciência.

Graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Tainá Marrirú consolidou-se como uma intelectual e pesquisadora respeitada. Atualmente, colabora com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde desenvolveu um trabalho de impacto vital para as comunidades do Araguaia.

No Miss Brasil Mundo, ela se apresenta não apenas como uma competidora, mas como uma embaixadora da cultura Iny Karajá e uma defensora da vida.

O concurso nacional será a plataforma onde o Brasil conhecerá a força da mulher indígena do Tocantins, unindo a tradição milenar da Ilha do Bananal com o rigor acadêmico da ciência brasileira.