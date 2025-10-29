Tocantins avança em mudança estrutural no tratamento contra o câncer com Hospital de Amor

da redação

O Tocantins está prestes a implementar uma grande mudança estrutural no tratamento contra o câncer. As negociações para que o Hospital de Amor assuma integralmente o tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado avançaram nesta terça-feira (28), durante audiência administrativa conduzida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).

O encontro, realizado na sede do MPTO, marcou uma nova etapa no processo de transição da gestão dos serviços oncológicos, que já se encontra em fase final de contratualização com o Governo do Estado. Foi definido um calendário de reuniões periódicas para acompanhar, de forma técnica e transparente, cada passo da mudança.

Participaram da audiência o presidente do Hospital do Amor, Henrique Prata, o secretário estadual de Saúde, Vânio Rodrigues de Souza, além de representantes da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Conselho Estadual de Saúde, do Hospital Geral de Palmas (HGP) e da própria Secretaria da Saúde.

A promotora de Justiça Araína Cesárea, responsável pela condução da reunião, destacou a importância de garantir que a transição ocorra de forma transparente, democrática e centrada na humanização do atendimento, com informações claras e acessíveis aos pacientes e às instituições de controle. “Neste momento, cabe ao Ministério Público buscar transparência, humanização e resolutividade”, afirmou.

Também presente, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde do MPTO, promotor Thiago Vilela, reforçou a prioridade de assegurar continuidade e qualidade no tratamento oncológico. “É prioridade para o MPTO que ninguém tenha o tratamento interrompido e que as decisões sejam transparentes e verificáveis”, ressaltou.

Próximos passos e fiscalização permanente

Ficou acordado que a próxima audiência ocorrerá no dia 27 de novembro, às 14h30, na sede do MPTO, e a seguinte, em 17 de dezembro, às 14h30, na futura sede do Hospital de Amor em Palmas. Nesses encontros, serão apresentados os fluxos operacionais, cronogramas e a composição do Comitê de Transição, que acompanhará a entrega integral do serviço.

Estrutura e capacidade assistencial

A equipe do Hospital do Amor detalhou a estrutura que será oferecida ao Tocantins. A unidade principal já conta com equipamentos modernos, como tomógrafo, ressonância magnética e hemodinâmica instalados. O acelerador linear para radioterapia aguarda apenas a licença final da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para iniciar o funcionamento.

O projeto inclui ainda o suporte de uma segunda unidade hospitalar contratada, com 25 leitos de internação, 10 leitos de UTI, duas salas cirúrgicas para procedimentos de maior porte e um pronto atendimento oncológico 24 horas.

O presidente do Hospital do Amor, Henrique Prata, apresentou o modelo de gestão e destacou a filosofia de trabalho baseada na dedicação integral da equipe médica e no uso de tecnologia para cirurgias minimamente invasivas. Segundo ele, a meta é reduzir significativamente o envio de pacientes para Barretos (SP), garantindo tratamento completo dentro do Tocantins.

Transição com responsabilidade

O secretário estadual de Saúde, Vânio Rodrigues de Souza, afirmou que a gestão estadual atuará com rigor técnico e agilidade para minimizar eventuais dificuldades no processo e assegurar a continuidade do atendimento aos pacientes oncológicos.

Com o avanço das tratativas, o Tocantins se aproxima de um novo marco na assistência oncológica regional, com o Hospital de Amor assumindo integralmente o atendimento pelo SUS, sob monitoramento constante do Ministério Público e demais órgãos de controle — uma mudança que promete revolucionar a oferta de tratamento contra o câncer no Estado.