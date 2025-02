Expansão da Unirg: Novo curso de Medicina da Unirg em Colinas poderá ter vestibular ainda neste semestre

A Universidade de Gurupi (Unirg) continua a expandir sua presença no estado do Tocantins com a abertura de um novo curso de Medicina em seu recente campus aberto em Colinas.

Pore Wesley Silas

A Universidade de Gurupi (Unirg) planeja lançar ainda neste semestre o vestibular para o curso de Medicina no campus de Colinas. Atualmente, a instituição já oferece este curso em Gurupi e Paraíso do Tocantins. De acordo com a Portaria 018/25, a reitora Dra. Jaqueline de Kássia Ribeiro nomeou o professor Eduardo Saavedra Sanches como Coordenador do Curso de Medicina em Colinas. Esta expansão visa atender à crescente demanda por educação médica na região, fortalecendo a formação de profissionais qualificados para atuar no setor de saúde.