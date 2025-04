Expansão da UnirG: Novos Campi em Colinas, Araguaína e Araguatins avançam na Câmara de vereadores de Gurupi

Por Wesley Silas

Na sessão desta quarta-feira, 9 de abril, a Câmara Municipal discutirá três projetos de lei que autorizam a expansão da Universidade de Gurupi (UnirG) para as cidades de Colinas do Tocantins, Araguaína e Araguatins. “Cada novo campus será resultado de uma colaboração entre o poder público, a comunidade local e a universidade, assegurando que a ampliação ocorra com planejamento, infraestrutura adequada e foco na excelência acadêmica”, afirmou o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda ao Portal Atitude. O anúncio vem na esteira da declaração da Reitora da UnirG, Drª Jaqueline Ribeiro, sobre a inauguração de dois novos cursos de mestrado: Biociências e Saúde e Educação Social.

De acordo com o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda o principal objetivo dessa expansão no norte do Tocantins é oferecer ensino superior de qualidade a um número maior de estudantes, abrangendo regiões estratégicas e contribuindo para o desenvolvimento educacional, social e econômico do estado.

“A fundação consciente do seu papel neste processo assegura que cada novo campus será desenvolvido com um trabalho conjunto entre poder público, comunidade local e universidade, enfatizando planejamento, infraestrutura adequada e a busca pela excelência acadêmica”, destacou.

“Estamos semeando hoje um futuro mais inclusivo, inovador e promissor. Reafirmamos nosso compromisso com o investimento em educação como um pilar de transformação e desenvolvimento regional. A UnirG está em expansão, e esse crescimento é sustentável, responsável e voltado para as reais necessidades da população”, concluiu.

Sobre a UnirG

A Universidade de Gurupi (UnirG) é uma instituição de ensino superior localizada em Gurupi, Tocantins, Brasil. Desde sua fundação em 1985, a UnirG tem sido fundamental no desenvolvimento educacional e socioeconômico da região sul do Tocantins. Como uma universidade municipal, oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação, visando proporcionar educação acessível e de qualidade.

Os cursos oferecidos abrangem as áreas de ciências exatas, biológicas, humanas e sociais aplicadas. Destacam-se os cursos de Medicina, Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Enfermagem e Odontologia, refletindo a abordagem abrangente da universidade em atender às demandas de formação profissional na região.

A UnirG também promove várias iniciativas de pesquisa e extensão, focadas na melhoria das condições de vida e no desenvolvimento local. A universidade desempenha um papel ativo na formação de profissionais qualificados que contribuem para áreas como saúde, economia e políticas públicas no Tocantins.