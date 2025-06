Expo Gurupi registra recorde de público no penúltimo dia com finais de competições e grandes shows

Por Redação

O penúltimo dia da Expo Gurupi 2025, realizado neste sábado (31), entrou para a história da feira agropecuária ao registrar recorde absoluto de público com 28.185 pessoas contabilizadas por reconhecimento facial, consolidando o evento como um dos maiores do Tocantins.

O sábado foi marcado pelas finais emocionantes do rodeio, que levantaram a arquibancada, além das decisões das provas dos três tambores e disputa da vaquejada, ambas modalidades reuniram competidores de várias regiões do estado, valorizando a tradição, a cultura equestre e o espírito esportivo do agro.

A programação da noite foi encerrada com chave de ouro, ao som de dois grandes shows: primeiro, a dupla Gino & Geno, que trouxe muita moda sertaneja raiz, e, em seguida, a apresentação da dupla Israel & Rodolffo, que lotou o parque com milhares de fãs, celebrando a força da Expo Gurupi.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou com orgulho o sucesso da feira e o engajamento da comunidade.

“Ver esse parque lotado, as famílias participando, prestigiando, e a economia da cidade sendo fortalecida é motivo de muita gratidão. A Expo Gurupi mostra mais uma vez sua força, não só como evento agropecuário, mas como movimento cultural, social e econômico. Nosso compromisso é seguir crescendo e entregando sempre o melhor para Gurupi e toda a região”, enfatizou João Victor.

A Expo Gurupi 2025 encerra neste domingo (1º) com uma programação voltada para as famílias, celebrações e o tradicional almoço de encerramento.