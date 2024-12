Família apoia desenvolvimento do setor florestal se despede de Aliança do Tocantins

Na comunidade de Aliança do Tocantins, a família de Marlon e Evelyn, juntamente com sua filha Emily, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do setor florestal e comunitário da região e na noite desta quinta-feira se despediram do Tocantins após venderem a fazenda para o grupo Fazendão. Na noite desta quita-feira, 12, a família se despediu do Tocantins durante uma confraternização com amigos em Gurupi no Restaurante Mutuquinha.

Por Wesley Silas

Marlon atuou de forma destacada na área florestal entre Gurupi e Brejinho, se envolvendo diretamente no plantio e manejo sustentável de eucalipto, fortalecendo a economia local.

Paralelamente, Evelyn desempenhou um papel importante na Igreja Nossa Senhora D’Abadia, dedicando-se por anos às atividades religiosas e sociais, tornando-se uma figura respeitada e admirada na comunidade.

Após 12 anos de contribuição e convivência, a família retorna à sua cidade natal, levando consigo o agradecimento e reconhecimento dos grupos locais, como o Grupo 3A, Grupo Muralha e Espaço Isas, por sua dedicação e impacto positivo na região.