Gaguim, Eli Borges e Filipe Martins integram frente parlamentar por prisão domiciliar de ex-presidente

Por Relação

Três deputados federais do Tocantins — Carlos Gaguim (União Brasil), Eli Borges (PL) e Filipe Martins (PL) — integram o grupo de 179 parlamentares que acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O requerimento solicita a concessão de prisão domiciliar, sob a justificativa de que o estado de saúde do ex-mandatário apresenta grave deterioração.

Argumentos e quadro clínico

A iniciativa, coordenada pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO), reúne a ala de oposição no Congresso Nacional. No documento protocolado junto à Corte, os congressistas afirmam que o quadro clínico de Bolsonaro demanda assistência médica especializada e contínua, o que seria incompatível com as limitações do ambiente prisional.

Atualmente, o ex-presidente está internado no Hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de broncopneumonia bilateral. O pedido destaca ainda o histórico de comorbidades do paciente, incluindo o tratamento de um câncer diagnosticado no ano passado e complicações renais recentes.

Propostas e signatários

Os parlamentares sugerem que, caso o STF não defira a prisão domiciliar de imediato, seja instituída uma junta médica independente. O objetivo é que profissionais imparciais avaliem o real estado de saúde e a viabilidade da permanência de Bolsonaro sob custódia comum.

Além dos representantes do Tocantins, a lista de signatários conta com figuras centrais da oposição, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF), Mario Frias (PL-SP), Filipe Barros (PL-PR) e Caroline de Toni (PL-SC).

Representação Tocantinense no pedido:

Confira os detalhes dos parlamentares do estado que assinaram o documento:

Carlos Henrique Gaguim (União Brasil)

Eli Borges (PL)

Filipe Martins (PL)