Governador do Tocantins discute parcerias para a TECH FARM SHOW 2025 em visita a Gurupi

Por Redação

Nesta sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025, o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve em Gurupi-TO, cumprindo uma série de compromissos institucionais ao lado da primeira-dama Karynne Sotero. Durante sua agenda, o governador, acompanhado dos deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, se reuniu com os diretores da TECH FARM SHOW 2025, Guto Costa e Poliana Cirqueira, para discutir o projeto da feira e as possibilidades de apoio do governo estadual ao evento.

reunião, foram apresentados os principais objetivos da TECH FARM SHOW, que busca fortalecer o agronegócio, o comércio e a indústria, consolidando Gurupi como um polo estratégico de inovação e negócios. A feira, que acontecerá entre os dias 03 e 05 de abril, tem o propósito de conectar toda a cadeia produtiva do agro, criando oportunidades para empresas, produtores e investidores.

O encontro representou um passo significativo para consolidar o apoio do governo estadual, reforçando as negociações para incentivos e suporte ao evento. Com essa parceria, a TECH FARM SHOW 2025 se fortalece ainda mais como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para a região sul do Tocantins, atraindo novos investimentos, ampliando conexões e impulsionando o setor produtivo.

A participação do governo será fundamental para expandir o impacto da feira, posicionando o evento como uma referência no calendário do agronegócio e contribuindo para o crescimento sustentável da região. Com essa aproximação, a TECH FARM SHOW 2025 segue avançando, trazendo inovação, tecnologia e oportunidades para todo o agro tocantinense.