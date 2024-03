Governador do Tocantins entrega 14 mil notebooks aos profissionais da educação no lançamento do Profe Digital

Por Redação

O auditório da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas, foi palco do lançamento do Profe Digital, na manhã desta terça-feira, 5. Com investimento de R$ 49.798.000,00 por parte do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa e o secretário da Seduc, Fábio Vaz, entregaram 14 mil notebooks aos profissionais da educação da rede estadual de ensino. Os profissionais da educação presentes também puderam contar com palestras do Google for Education, parceira do Governo Estadual na modernização do sistema educacional no Tocantins.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa destacou os esforços em modernizar os serviços públicos e qualificar os profissionais da educação, enfatizando ainda a importância de investir em tecnologia.

“Nós estamos fazendo a modernização de todo o sistema público para facilitar a forma com que as pessoas utilizam os serviços oferecidos pelo Estado. Estamos, ainda, qualificando os nossos profissionais da educação. Nós temos que melhorar as estruturas educacionais para os nossos alunos e, também, para os nossos professores. Hoje, sabemos que o mundo é integrado, a internet é a rede de comunicação mais utilizada e não podemos ficar de fora. Nós temos que modernizar o sistema do Estado e essa é uma vertente que continuaremos investindo”, afirmou o governador, ressaltando a importância do Profe para o sistema estadual de ensino.

O Profe Digital é mais uma ação do Programa de Fortalecimento da Educação (Profe), que tem como objetivos promover a aprendizagem e a qualidade da educação; e fomentar o desenvolvimento e a disseminação das inovações científicas, tecnológica educacional e assistiva, além de investir na modernização dos equipamentos, permitindo o acesso à conectividade em escolas situadas em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica e de baixo desempenho em indicadores educacionais. Até o final deste mês de março, os notebooks chegarão em todas as 13 Diretorias Regionais de Educação, com eventos de entrega.

O secretário Fábio Vaz enfatizou os diversos aspectos do Profe, além de ressaltar a implementação das licenças da Google for Education, parceira do Governo do Tocantins, nesta iniciativa da educação.

“Temos muitas vertentes do Profe e, agora, estamos executando a área tecnológica com o Profe Digital. Já entregamos 35 mil computadores nas escolas e, hoje [terça-feira, 5], estamos entregando 14 mil notebooks para os profissionais da educação. A meta é distribuir 55 mil máquinas. Agora, estamos entregando também as licenças da Google for Education, a maior plataforma de educação do mundo. Todos os nossos alunos do ensino médio e os servidores da educação terão uma conta Seduc e isso vai transformar a educação. Nós teremos as salas de aulas físicas no ambiente virtual com intencionalidade pedagógica, o que vai apresentar o mundo digital de forma coerente, não só como entretenimento”, afirmou o secretário, ao lembrar a presença do Google como parceira na modernização do sistema educacional do Tocantins.

Beneficiados

Foram contemplados com os notebooks: professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e diretores. Uma das professoras que recebeu o equipamento foi a Leliene Macedo, de 47 anos.

A professora de Geografia da Escola Estadual Novo Horizonte, no Aureny IV, está entusiasmada com todo o projeto. Leliene tem 20 anos de atuação na educação do Tocantins e relata que nunca viu um evento e um projeto dessa magnitude na rede estadual. “É muito gratificante para nós, professores, acompanharmos essa realização, pois reflete a valorização da educação e do profissional de ensino do estado. É a primeira vez que vejo um evento como este e o Profe Digital já se mostra dando muito certo, visto que todos recebemos um notebook e estamos acompanhando a modernização, também, nas salas de aula. Sabemos que a educação necessita muito de recursos tecnológicos e isso nos ajuda demais. Estamos muito gratos por essa iniciativa”, afirmou Leliene, ao citar sua gratidão ao governador Wanderlei Barbosa e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Já a professora de Língua Portuguesa Lorena Luz, de 39 anos, foi aprovada no último concurso e, mesmo iniciando agora na rede estadual, ela já tinha atuação na rede privada de educação. Lorena destaca o quão gratificante é iniciar sua jornada na rede pública com iniciativas que demonstram mudanças na educação. “Todos os que estão entrando agora têm muito a contribuir e tenho certeza que, de agora em diante, nós seremos a mudança. Tudo que está sendo feito agora, todo o investimento na educação e no nosso trabalho, com o apoio do Governo do Tocantins, nos dá a certeza de que vamos construir um modelo de educação exemplar. O Tocantins está se tornando referência na educação pública nacional”, reconheceu a professora que leciona na Escola Estadual Cívico Militar Vila União.

Também iniciando recentemente na rede estadual, o professor Ícaro Souza Vieira, de 31 anos, está satisfeito com a ação do Projeto, visto que as ferramentas tecnológicas recebidas nesta terça-feira potencializam os trabalhos dos professores, alcançando ainda mais alunos na proposta do Profe Digital. “Hoje, estamos sendo equipados e isso mostra que o Profe vem para contribuir ainda mais com a proposta de alinhar tecnologia e educação, pois é fundamental para exercermos nosso trabalho com qualidade. A ação de hoje vem consolidar o trabalho que já vem sendo feito pela Seduc”, reforçou o professor de geografia na Escola Estadual Elizângela Glória Cardoso.

Profe

Programa macro da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o Profe veio para transformar a educação básica pública de todo o Tocantins com ações integradas em oito eixos norteadores com foco na elevação de qualidade de ensino: aprendizagem; educação tecnológica e inovadora; investimentos e infraestrutura; desporto e cultura; educação inclusiva; formação dos profissionais da educação; valorização dos profissionais da educação; e Profe nos municípios. O Programa tem como objetivo elevar os índices de desenvolvimento da educação básica do Tocantins, considerando a proficiência e a equidade em cada município.

Com o Profe, o Governo do Tocantins também busca ampliar o percentual das escolas com ensino de tempo integral, na rede estadual e municipal; promover o desenvolvimento da educação considerando habilidades plurais e a utilização das tecnologias. O programa é uma iniciativa colaborativa e de inovação de gestão, sendo planejado para ser desenvolvido no período de 2023 a 2027, no Tocantins.

Google for Education

O evento contou, ainda, com palestras do gerente de Adoção e Sucesso do Cliente no Google for Education Brasil, Fábio Nakano; e do professor Ivys Urquiza, também ligado à Google for Education. Fábio Nakano tem formação em Marketing pela Universidade de São Paulo e 14 anos de experiência em grandes empresas multinacionais nas áreas de tecnologia, varejo e comunicação. Em sua palestra, ele fez uma demonstração sobre recursos avançados do Google Workspace for Education Plus e recursos de apoio e programas para educadores.

Já Ivys Urquiza palestrou sobre educação mediada por tecnologias digitais: desafios e oportunidades. O professor reconhece o valor da educação e da tecnologia e acredita que o lúdico e o científico podem e devem andar juntos e em harmonia. Certificado pelo Google para tecnologia na educação, Ivys Urquiza também é embaixador do YouTube Educação no Brasil, sendo o único educador no mundo a possuir essa dupla certificação. O palestrante também é responsável pelo projeto Física Total, a maior comunidade digital de ensino exclusivo de Física da Internet brasileira. Em 2018 recebeu, pelo conjunto de seu trabalho em prol da difusão e democratização da educação, a comenda Jarede Viana.

Edição: Kaio Costa e Guilherme Lima/Governo do Tocantins