Governador Laurez Moreira debate projetos de irrigação da região sudoeste do Tocantins

Reunião abordou o Projeto Rio Formoso e o Prodoeste, que tem como obra inicial a barragem P8, no município de Pium

Por Redação

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, debateu, nessa quinta-feira, 6, com os titulares e equipes técnicas das secretarias de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd) e de Parcerias e Investimentos (SPI), sobre os projetos de irrigação que se concentram na região sudoeste do estado, como o Projeto Rio Formoso, que tem como principais culturas o arroz irrigado e a soja para semente, em seus mais de 27 mil hectares.

Durante a reunião, que ocorreu no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, também foi abordado o Programa de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins (Prodoeste), uma iniciativa lançada em 2012. O Prodoeste tem como obra inicial a barragem P8, no município de Pium, que consiste em barragem de acumulação com capacidade para ampliar a produção agrícola em mais de 50 mil hectares na região, com foco em culturas como arroz irrigado, soja para sementes, milho, feijão e melancia.

O chefe do Executivo estadual solicitou que a Secihd, em conjunto com a SPI, inicie os estudos para viabilizar uma Parceria Público-Privada (PPP) para execução de obras na região. “O Tocantins possui um grande potencial na área de irrigação e queremos dar continuidade a esse trabalho. Por isso, vamos estudar uma parceria público-privada para reativar o Prodoeste, aprovado ainda no governo de Siqueira Campos e essencial para ampliar e fortalecer a produção agrícola. O objetivo é que o Tocantins se torne um dos maiores produtores de arroz do país. Já temos projetos avançados, como as obras de recuperação da barragem Taboca 1, no Projeto Rio Formoso. No caso do Prodoeste, acreditamos que a parceria é o melhor caminho, porque garante a continuidade das ações”, ressaltou o governador Laurez Moreira.

O secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Odilon Júnior, destacou a importância da iniciativa para garantir segurança hídrica e fortalecer a produção tocantinense. “O governador Laurez Moreira determinou o início dos estudos de previsibilidade e viabilidade para a retomada do projeto de irrigação da região sudoeste. Diante disso, a secretaria irá avaliar a possibilidade de parceria com o setor privado para a construção de barragens que garantam água durante todo o ano, fortalecendo a agricultura irrigada. Nosso objetivo é estruturar um modelo eficiente que amplie a produção de alimentos, gere emprego e renda e impulsione o desenvolvimento econômico local”, pontuou.

O titular da Secihd, Osires Damaso, enfatizou que o Prodoeste representa uma oportunidade de impulsionar o desenvolvimento da região sudoeste do Tocantins. “A barragem P8 e os projetos de irrigação associados têm potencial para transformar a economia local, gerar emprego e renda, e ampliar a produção agrícola de forma sustentável. A determinação do governador Laurez Moreira em retomar e fortalecer essa iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Tocantins com o crescimento regional e com a valorização dos produtores rurais. A Secihd está empenhada em contribuir com os estudos técnicos e estratégicos que garantam a viabilidade desse projeto, em parceria com a SPI e o setor produtivo”, salientou.

Também participaram da reunião o superintendente de Infraestrutura Hídrica da Secihd, Marcus Carlos Costa Santos e o diretor de Obras Hídricas da Secihd, João Carlos Farencena.