Governador Wanderlei Barbosa anuncia construção do Parque dos Pioneiros em Palmas

Novo espaço será implantado na área do Museu Histórico do Tocantins, o Palacinho, e contará com equipamentos de lazer, esporte e cultura

Da Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta segunda-feira, 15, a construção do Parque dos Pioneiros, em Palmas. O parque será construído na área do Museu Histórico do Tocantins, conhecido como Palacinho, localizado na Avenida NS-10, Quadra 112 Norte, na região central da Capital. A iniciativa foi apresentada durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço do Projeto Usinas Fotovoltaicas, realizada no distrito de Taquaruçu.

O projeto prevê a revitalização da área do Palacinho, que será transformada em um amplo espaço de convivência, lazer e valorização da memória histórica de Palmas. O local contará com áreas de contemplação, pista de caminhada, espaços recreativos para crianças, equipamentos de lazer, áreas verdes e ambientes destinados a atividades culturais e educativas. A proposta também inclui elementos que resgatam a história dos pioneiros da Capital, unindo preservação da memória, sustentabilidade e qualidade de vida em um dos espaços mais simbólicos da cidade.

Durante o anúncio, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de revitalizar e ampliar o uso de uma das áreas mais simbólicas da história da Capital. “Vamos transformar aquela área em um espaço melhor aproveitado para a população. Vamos iniciar esse trabalho e as futuras gestões poderão continuar ampliando os investimentos no local. Palmas já é uma cidade maravilhosa, com excelente qualidade de vida e um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país, mas precisamos continuar avançando e melhorando cada vez mais”, afirmou o chefe do Executivo.

O projeto ainda passará pelas etapas de estudos técnicos dos demais procedimentos necessários para a implantação da obra. A proposta integra os investimentos do Governo do Tocantins para a qualificação dos espaços públicos, a preservação do patrimônio histórico e a ampliação das opções de lazer e convivência para a população.

Edição: Thâmara Cruvinel