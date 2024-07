Governador Wanderlei Barbosa diagnostica Hérnia Cervical e inflamação no ombro esquerdo

Por Wesley Silas

Em comunicado oficial, a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) informou que o governador Wanderlei Barbosa foi diagnosticado com uma hérnia cervical e uma inflamação no músculo do ombro esquerdo, conforme detectado em um exame de ressonância magnética realizado em Palmas.

Diante dos resultados, o governador foi prontamente medicado e está utilizando um colar cervical. Além disso, Barbosa está realizando sessões de fisioterapia para acelerar sua recuperação.

A equipe médica aconselhou um período de repouso de cinco dias, durante o qual o governador seguirá despachando com seu secretariado diretamente de sua residência.

O gabinete do governador tranquiliza a população, reiterando que Barbosa está recebendo todos os cuidados necessários e que, apesar do repouso, continuará acompanhando de perto as ações do governo.

Palmas/TO, 9 de julho de 2024

Secretaria de Estado da Comunicação