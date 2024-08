Governador Wanderlei Barbosa e ministro Renan Filho inauguram primeira etapa da duplicação da BR-153, em Gurupi

Trecho conta com 8 km de duplicação e um investimento de R$ 40,5 milhões

Por Jarbas Coutinho/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho; da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, e de outras autoridades, participou nesta quinta-feira, 1° de agosto, da inauguração dos primeiros 8 km de duplicação da BR-153, em Gurupi. O trecho, entre os km 662 e 671, contou com um investimento de R$ 40,5 milhões, por meio da concessionária Ecovias do Araguaia. Durante a solenidade, também foi assinada a Ordem de Serviço para pavimentação do trecho remanescente da BR-010/TO, entre Paranã e o Povoado de Príncipe, na região sudeste do Estado.

O perímetro em questão recebeu, também, uma nova ponte no córrego Pouso do Meio, além da melhoria da já existente, bem como a implantação de três retornos. Até o fim do ano, serão entregues 11,25 km de duplicação em Gurupi e Aliança do Tocantins, incluindo passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul de Gurupi.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa reiterou a importância das rodovias para o desenvolvimento do Tocantins e para o escoamento da produção, visto que o agronegócio é um dos destaques da economia estadual. “Essas obras são muito importantes para o desenvolvimento do Estado e a entrega deste primeiro trecho nos alegra, queremos que essa obra seja concluída em todo o Tocantins”, ressaltou o governador.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, enfatizou que a duplicação representa um grande ciclo de investimentos rodoviários no Tocantins. “Entregamos, hoje [quinta-feira,1° de agosto], 8 km em rodovias duplicadas, mas vamos entregar 100 km da BR-153 duplicados para a população daqui. Também vamos entregar a ponte de Xambioá e fazer muitas outras obras relevantes, integrando o Tocantins a Goiás, ao Pará e a outros estados brasileiros para impulsionar o desenvolvimento de um Estado que já é um dos que mais crescem nacionalmente”, salientou o ministro.

Presente na inauguração, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, pontuou que a obra não apenas melhora a infraestrutura regional, mas também traz inúmeros benefícios econômicos e sociais para a população. “Facilitará, consideravelmente, a mobilidade dos cidadãos, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando a segurança nas estradas”, declarou o vice-governador.

A duplicação da BR-153/TO representa um marco significativo para a passagem urbana de Aliança e Gurupi, com um investimento de R$ 200 milhões. O projeto oferece novas oportunidades para o setor produtivo da região, ao facilitar o escoamento da produção, incentivar o turismo e proporcionar uma maior segurança para motoristas e pedestres.

O diretor-geral de concessões da Ecorodovias, Rui Klein, salientou que a inauguração representa um marco especial para Gurupi e toda a região.

“São diversos anos de grandes entregas, tanto no Tocantins quanto em Goiás. Ao todo, a Ecovias do Araguaia vai duplicar mais de 600 km da BR-153. Então, esse é só um primeiro passo. Em setembro, vamos entregar a segunda etapa e, em 2025, vamos inaugurar mais 60 km”, explicou o diretor.

“Essa obra na BR-153 representa a retomada da confiança de que os investimentos públicos e privados estão sendo realizados, especialmente para melhorar a vida de todos que trafegam pela rodovia”, evidenciou o diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Guilherme Sampaio.

Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço, assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, autoriza o início das obras de asfaltamento do trecho de 7 km remanescente da rodovia BR-10, no trecho que compreende o Povoado de Príncipe e a cidade de Paranã, na região sudeste do Tocantins. A obra está orçada em R$ 15,4 milhões, com prazo para conclusão de 180 dias a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

“A Ordem de Serviço foi assinada hoje [quinta-feira, 1° de agosto] e as obras vão começar imediatamente, no trecho que liga Paranã a Palmas. É uma ação que o governador Wanderlei Barbosa defendeu bastante”, reforçou o ministro Renan Filho.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o asfaltamento do trecho põe fim a anos de espera. “Agradecemos ao ministro por atender às nossas solicitações para realização dessa obra tão esperada”, concluiu.

Cronograma

O contrato de concessão prevê a duplicação de 622 km de rodovias, com 57% a serem concluídos até o 10° ano, totalizando um investimento de R$ 7,8 bilhões em obras, além de R$ 6,2 bilhões em custos operacionais. No Tocantins, está prevista a duplicação de 173,98 km, enquanto em Goiás, até o final do 4° ano de concessão, serão duplicados 53,44 km, contemplando cidades como Uruaçu, Campinorte, Rialma e Rianápolis. Ao final do contrato, 448,54 km de rodovias estarão duplicadas no estado de Goiás.