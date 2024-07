Governador Wanderlei Barbosa lamenta morte do ex-senador Totó Cavalcante e decreta luto oficial

Totó Cavalcante foi um dos responsáveis pela criação do estado do Tocantins, sendo uma das figuras mais representativas do cenário político estadual

Por Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decreta oficialmente três dias de luto em todo o território tocantinense pela morte do ex-senador, deputado e secretário de Estado, Totó Cavalcante. O velório da figura emblemática na história de luta pela criação do Estado do Tocantins será realizado Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos nesta quarta-feira, 17 de julho.

“É com imenso pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do pioneiro do nosso querido Tocantins, Totó Cavalcante. Ele foi um líder dedicado e comprometido com o desenvolvimento do Estado, deixando um legado significativo na política e na vida do nosso povo. Neste momento de dor, expresso minha sincera condolências à família e amigos de Totó Cavalcante”, declarou o governador Wanderlei Barbosa.

José Antônio Totó Ayres Cavalcante era natural de Corrente, Piauí, atuou como advogado e professor. Iniciou sua trajetória na política ainda nos anos 80, no estado de Goiás, onde foi eleito como deputado estadual por dois mandatos. No ano de 1994 foi primeiro-suplente ao senado, chegando a assumir o mandato temporariamente.

Legado no Governo do Tocantins

Totó Cavalcante foi um personagem importante na política tocantinense, tendo um papel crucial na criação do estado do Tocantins, incluindo sua participação em uma greve de fome com então deputado José Wilson Siqueira Campos. O político era reconhecido por sua habilidade de articulação e seu compromisso com as causas sociais, chegou a atuar na gestão estadual como secretário do Governo do Tocantins, em 2010.