Governador Wanderlei Barbosa participa de agenda oficial com ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta segunda-feira, 22

Entre os compromissos estão a inauguração das obras realizadas no aeroporto da Capital e a abertura do Fórum Norte Export 2024

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participa nesta segunda-feira, 22, a partir das 14 horas, de uma série de compromissos oficiais com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O primeiro é a inauguração da ampliação e modernização do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, localizado em Palmas, que também contará com a presença do secretário nacional da Aviação Civil, Tomé Franca.

Em seguida, às 15h30, o chefe do Executivo estadual e o ministro participam da apresentação de projeto para empreendimentos nas hidrovias dos rios Madeira e Tocantins, na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Na ocasião, também estarão presentes o superintendente do Dnit no estado do Tocantins, Renan Bezerra de Melo Pereira; e o secretário nacional de Hidrovias, Dino Antunes.

A agenda encerra às 18h30, com a participação na Sessão Solene de abertura do Fórum Norte Export 2024, no Girassol Plaza Hotel.