Gurupi destaca-se no Ranking de Competitividade 2025 por desempenho em Saúde

Por Wesley Silas

Gurupi conquistou posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O município alcançou o 4º lugar na Região Norte nos pilares Qualidade da Saúde e Acesso à Saúde e lidera o ranking no Tocantins, resultado atribuído à ampliação da oferta de serviços e à melhoria da qualidade do atendimento.

No recorte nacional, que avaliou 418 municípios com população acima de 80 mil habitantes, Gurupi avançou para a 126ª posição geral — uma subida de 155 lugares em relação a 2023, quando ocupava o 281º posto. O levantamento utiliza dados oficiais para aferir a capacidade dos entes municipais em promover bem-estar à população.

Posicionamento da gestão

Para a secretária de Saúde, Luana Nunes, o desempenho reflete trabalho coletivo e investimentos em qualificação. Ela citou programas de formação, incentivo à produtividade e o “Projeto Cuidar”, voltado ao acompanhamento psiquiátrico e à saúde mental dos servidores.

Medidas de fortalecimento do quadro de profissionais

A gestão municipal adotou reajustes salariais, revisões de plantões e a efetivação de categorias como Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Segundo a Secretaria de Saúde, essas ações visam aumentar a resolutividade dos serviços e garantir atendimento mais humano e eficiente à população.

Além da saúde

Gurupi também se destacou no pilar de capital humano, ocupando a 17ª posição na Região Norte entre municípios com servidores públicos mais qualificados, segundo o CLP.

O resultado do ranking é apresentado pela administração local como reflexo do compromisso em ampliar o acesso, elevar a qualidade dos serviços de saúde e promover condições adequadas de trabalho aos profissionais responsáveis pelo atendimento à população.