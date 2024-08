Gurupi registra aumento expressivo de casos de diarreia aguda

Segundo apurou o Portal Atitude com a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos de Doença Diarreica Aguda (DDA) entre os meses de julho e agosto foi de 766.04%. “Esse é um quadro viral, que costumar durar até uma semana, então se começar os sintomas, já iniciar a hidratação”, orientou a médica Esthela Sepúlveda, que atende na Unidade de Saúde da Família do Setor São José

Por Wesley Silas

“Foi registrado um aumento significativo no número de casos de Doença Diarreica Aguda no município neste mês de agosto. Foram notificados 459 casos no mês de agosto, um aumento significativo em relação ao mês anterior (julho), quando foram notificados 53 casos”, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A secretária de Saúde e médica, Luana Nunes, esclarece que, historicamente, é comum observar um aumento nos casos de diarreia durante esta época do ano. O principal suspeito pelo aumento de casos, é o Norovírus, um vírus altamente infeccioso, que provoca sintomas gastrointestinais como diarreia, vômitos e também febre. A transmissão ocorre principalmente pelo consumo de alimentos ou água contaminada, além do contato com pessoas infectadas”.

Segundo a secretária, durante o período de férias, quando há maior movimentação de pessoas e viagens, é comum que haja um descuido em relação ao consumo de alimentos e bebidas, o que pode aumentar o risco de contaminação.

A médica Esthela Sepúlveda, que atende na Unidade de Saúde da Família do Setor São José, orienta que o tratamento pode ser feito em casa, com repouso e a ingestão de líquido como a água mesmo, água de coco, soro de reidratação oral, para aliviar os sintomas e evitar a desidratação. Em casos de febre pode fazer uso antitérmicos. “Esse é um quadro viral, que costumar durar até uma semana, então se começar os sintomas, já iniciar a hidratação”, orientou.

Em casos persistentes, é preciso procurar atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USF) para avaliação e tratamento. Em casos mais graves, deve-se buscar atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Para prevenir a propagação do vírus e proteger a saúde da população, a Secretaria de Saúde recomenda as seguintes medidas de prevenção: