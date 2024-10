Inscrições para o Concurso Estudante Influencer terminam no próximo dia 11 de outubro

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais.

Anne Deise Lopes/ Governo do Tocantins.

O prazo para participar do Concurso Estudante Influencer, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), termina no próximo dia 11 de outubro. Voltado para estudantes da rede estadual, o concurso busca incentivar a produção de conteúdos educativos e de vivência escolar, promovendo o uso consciente das redes sociais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do e-mail [email protected], preenchendo o formulário de inscrição disponível no edital.

Para participar os estudantes devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio das escolas estaduais do Tocantins. Para menores de 18 anos, é necessária a autorização dos responsáveis legais.

Os vídeos submetidos ao concurso devem abordar temas relacionados ao ambiente escolar, como projetos, eventos, experiências educativas e o uso responsável das redes sociais. É expressamente proibido o uso de conteúdos que incitem violência, discriminação ou qualquer forma de preconceito.

Estrutura do concurso

O concurso está dividido em três fases. Na primeira, os estudantes devem criar vídeos educativos que serão avaliados por uma comissão da Seduc. Serão selecionados 26 vídeos com base em critérios de criatividade, originalidade, relevância do conteúdo e qualidade.

Na segunda fase, os vídeos escolhidos participarão de uma disputa de popularidade no Instagram oficial da Seduc. Nessa etapa, os estudantes vão buscar engajamento em suas produções, sendo avaliados pelas curtidas, comentários e compartilhamentos que conseguirem nas redes sociais. Ao final, os 13 vídeos com maior pontuação avançarão para a fase final, um representante por cada Superintendência Regional de Educação (SRE).

Já na terceira e última fase, os 13 finalistas terão a missão de produzir novos vídeos com temas definidos pela Diretoria de Comunicação (Dircom). O estudante cujo vídeo obtiver maior engajamento nas redes sociais será declarado o grande vencedor, conquistando o título de Estudante Influencer da rede estadual.

Premiação e capacitação

O grande vencedor do concurso terá a oportunidade de participar de uma campanha oficial da Seduc, além de receber uma capacitação em produção de conteúdo e ética digital. O treinamento será realizado de forma virtual, com orientação de profissionais da comunicação, como jornalistas e publicitários da Dircom. Além disso, os finalistas receberão certificados de participação, reconhecendo o talento e o esforço demonstrado ao longo do concurso.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no edital, que pode ser acessado aqui.