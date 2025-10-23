Luto em Augustinópolis: Governador Wanderlei Barbosa se manifesta sobre falecimento do prefeito Antônio do Bar

Por Redação

Recebi com grande tristeza a notícia do falecimento do prefeito de Augustinópolis, Antônio do Bar, uma das lideranças mais queridas e respeitadas do nosso Tocantins.

Seu Antônio, como eu costumava chamá-lo, sempre foi um homem simples, dedicado e apaixonado pela sua cidade. Sempre nos recebeu com muito carinho e atenção, sendo um grande parceiro de trabalho do nosso governo em prol da população de Augustinópolis e de todo o Bico do Papagaio. Deixa um legado de trabalho, amizade e compromisso com o seu povo.

Meus sentimentos à esposa, Dona Deija, aos irmãos, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, aos filhos e a todos os familiares e amigos. Estendo também meus sentimentos a toda a população de Augustinópolis, que perde hoje o maior nome político de sua história.

Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e dê forças para enfrentar essa perda tão difícil.

Descanse em paz, Antônio do Bar. Seu exemplo e sua história ficarão marcados para sempre.

