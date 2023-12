Maraisa e Fernando Mocó reataram noivado e planejam casamento para 2024

da redação

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó reataram o noivado, após um breve rompimento. O casal passou o Natal juntinho e planeja se casar em 2024.

Maraisa e Fernando Mocó começaram a namorar em junho deste ano, mas se conhecem desde a infância. Os dois eram vizinhos em Araguaína, município do Tocantins, e ele ajudou a cantora ainda no início de sua carreira, divulgando as músicas dela pela cidade com um carro de som.

Em outubro, a dupla de Maiara anunciou o noivado com o empresário. No entanto, no fim do mês passado, a cantora confirmou o fim do relacionamento de 4 meses.

No entanto, o rompimento foi curto. Maraisa e Fernando Mocó reataram o noivado no início de dezembro. O casal passou o Natal juntinho na casa da artista.

Em conversa com o maquiador Bruno Marques, Maraisa revelou que vai oficializar a união com o empresário em 2024.

Maraisa e Fernando Mocó parecem estar muito felizes juntos. O casal planeja se casar no próximo ano e parece que a relação está mais forte do que nunca.