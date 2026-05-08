Crise externa pressiona o campo e Dorinha defende solução efetiva para dívidas rurais

Por Redação

A senadora Professora Dorinha (União-TO) tem atuado para viabilizar uma solução efetiva à renegociação das dívidas dos produtores rurais, em meio ao agravamento do cenário internacional que já impacta diretamente o setor. Em diálogo com a senadora Tereza Cristina (PP/MS), Dorinha reforçou a importância da votação do PL 5.122/2023, que trata da renegociação de dívidas dos agricultores, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), prevista para os próximos dias.

A parlamentar avalia que as alternativas apresentadas até agora pelo Ministério da Fazenda, sob condução de Dario Durigan, não respondem à realidade dos produtores, especialmente em estados como o Tocantins. O texto defendido no Senado prevê condições mais amplas, com prazo de até 13 anos para pagamento, três anos de carência e juros que variam entre 3,5% e 7,5% ao ano, conforme o porte do produtor.

Dorinha acompanha as negociações e sustenta que o momento exige uma resposta compatível com a dimensão da crise. “O produtor não pode atravessar esse período sem condições reais de recuperação. É preciso garantir fôlego para manter a produção e proteger quem sustenta a economia do nosso estado”, afirmou.

A expectativa é de que o Senado conclua a análise da matéria já na próxima semana.